Po téměř 8 letech ho vyfotografovali na veřejnosti: Takhle dnes vypadá Randy z Kutila Tima

Jonathan Taylor Thomas ve filmu Táta jak má být Profimedia.cz

V neděli herce vyfotili, jak v Los Angeles venčí pejsky, a bylo to poprvé po téměř 8 letech, co byl zachycen na veřejnosti. Naposledy to bylo v srpnu 2013.

Od té doby, co zmizel z obrazovek, se drží v ústraní, Deadline nicméně loni zveřejnil informaci, že se herec chystá produkovat nový seriál založený na knize Master of Ceremonies: A True Story of Love, Murder, Roller Skates & Chippendales, biografii Davida Henryho Sterryho.

V roce 2013 také prozradil magazínu People, proč už nehraje. „Jel jsem nonstop od osmi let. Chtěl jsem chodit do školy, cestovat, dát si pauzu. Sedět v obří knihovně naproti spolužákům mi přišlo dost cool. Byla to pro mě nová zkušenost.“

Na svou kariéru nicméně vzpomíná v dobrém. „Byly to dobré časy, ale určitě mě nedefinují. Beru to s rezervou. Soustředím se na hezké vzpomínky, které jsem si vytvořil, ne na to, že jsem byl na obálkách časopisů.“ ■