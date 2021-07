Bývalá manželka Johnnyho Deppa se stala maminkou: Fotkou s dítětem šokovala svět

Amber Heard Profimedia.cz

„Jsem tak nadšená, že s vámi mohu sdílet tuto novinu. Před čtyřmi lety jsem se rozhodla, že chci dítě, a od začátku jsem to chtěla udělat po svém. Doufám, že jako společnost dojdeme do bodu, kdy nemusí nejprve přijít prstýnek, abychom mohli mít postýlku. Část mě chce říct, že do mého soukromého života nikomu nic není, ale moje práce mě nutí převzít nad tím kontrolu. Dcera se narodila 8. dubna 2021 a jmenuje se Oonagh Paige Heard,“ napsala ve svém příspěvku Amber.

Jméno má původ v Irsku a bylo populární ve středověku. Jeho nositelkou je i herečka ze seriálu Hra o trůny Oona Castilla Chaplin, vnučka Charlieho Chaplina.

Heard je aktuálně ve vztahu s fotografkou Biancou Butti, dítě jí dle zahraničních médií měla odnosit náhradní matka. „Vždycky věděla, že chce být matkou, a její největší přání se teď splnilo. Je nesmírně vděčná za ženu, která jí pomohla přivést Oonagh na svět,“ uvedl zdroj magazínu Page Six. ■