Potetovaná raperka Sharlota chystá svatbu: Bude extravagantní jako její modely?

„Plánujeme, ale je to dost komplikované. Furt jsme se nerozhodli, jestli to bude v Čechách, nebo v zahraničí, takže to necháme plynout a podle situace se rozhodneme,“ řekla Super.cz zpěvačka s tím, že neví, zda to stihne podle tradice.

„Já se obávám, že to do roka a do dne nebude. Ale kdo ví, třeba to stihneme,“ říká Sharlota, která je známá svými extravagantními modely. Zajímalo nás, zda taková bude i svatba.

„Já si myslím, že má každý velká očekávání, a to je pro mě takový znervózňující prvek. Nejdůležitější je, abychom byli spokojení, šťastní a v pohodě,“ uvedla Sharlota, kterou jsme potkali na charitativní akci Karlova lípa naděje.

Na akci, ze které šel finanční výtěžek na nemocného Jiříka Ulmana z České Lípy, poprvé po roce zpívala. „Když mohu pomoct a je to v mých silách, tak dorazím kamkoli,“ říká raperka, která se na akci a při sázení lípy setkala mimo jiné s Dominikem Haškem, který akci také podpořil. ■