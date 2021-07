Iveta Vítová promluvila o vyhazovu Petra Suchoně z hlavních zpráv a své mateřské. První slova o návratu na Novu

Iveta Vítová přemýšlí o rychlejším návratu na obrazovku Super.cz

"Bylo to nečekané pro všechny včetně Petra. Nebyly tam žádné náznaky toho, že by se to mělo stát. Z odchodu Petra jsme byli všichni překvapení. Televize se z nějakého důvodu takhle rozhodla, to je otázka na ně. Já jsem se v podstatě neloučila dopředu, už to bylo v termínu mé mateřské," řekla Super.cz Iveta.

S dcerou Anetkou byla na mateřské tři roky, tentokrát by se ráda vrátila o poznání dříve. "Plánuji, že bych byla na mateřské méně. S Anetkou jsem byla tři roky na mateřské a už mi říkali, že čtu pohádky místo zpráv. Trvalo mi dlouho, než jsem se do toho dostala. Ráda bych se vrátila na částečný úvazek třeba po půl roce, pokud to půjde," prozrazuje.

Počítá s tím, že do hlavních zpráv už to nebude. "Kdybych se chtěla vrátit do hlavních zpráv, reálné by to nebylo. Jsou tam i víkendy a nemůžu si vybírat, kolik chci pracovat dní. Kdyby šlo dělat jen nějaké pořady, nebo jen poledky, odpoledky, udržovačka na částečný úvazek, byla bych ráda," dodala Vítová. ■