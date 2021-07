Pohublá Prachařová přiznává poruchu příjmu potravy. Že má problém, ji museli upozornit ostatní

Mariana Prachařová o problémech s příjmem potravy Super.cz

Jedná se o posedlost zdravou výživou a biologicky čistými potravinami. Lidé, kteří se trápí touto nemocí, neustále řeší kvalitu potravin a extrémně dbají na to, co konzumují, a pečlivě zkoumají původ potravin.

„V době karantény do toho spadlo víc lidí. Když jsem měla víc času řešit, co jím, a víc cvičit, tak to pak přerostlo v něco neudržitelného. Měla jsem problémy s jídlem a jsem aktuálně v procesu uzdravování. Je to dlouhodobá věc,“ otevřela téma Mariana.

Herečka, zpěvačka a influencerka výrazně zhubla na váze. O svém problému se rozhodla veřejně promluvit dřív, než ji začali ostatní konfrontovat. „Vyhledala jsem odbornou pomoc. Pokud si člověk přizná, že má problém, tak je dobré vyhledat odborníka, který tomu rozumí,“ vysvětluje Mariana, která se na sociálních sítích snaží šířit osvětu. „Pokouším se ukazovat i to, že jsem i já jen člověk, že mám někdy den blbec. To lidé myslím ocení,“ říká Mariana Prachařová. ■