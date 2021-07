Tuhle krásnou českou herečku režiséři ve filmu nikdy nesvlékli. Věřili byste tomu při pohledu na její figuru?

Jana Bernášková Super.cz

„Je hrozně vtipný, i když vypadá jako medvěd, co bručí. Spousta lidí se ho bojí. Když jsme spolu začali chodit, tak se ze štábu ptali: Jakože fakt? S Merknerem? A nebojíš se ho? A já říkala: Ne, s ním je hrozná sranda,“ rozesmála se v rozhovoru pro Super.cz při vzpomínkách Jana.

V průběhu manželství došlo k malým změnám. „On se moc neusmíval, je introvertní. Držel to v sobě, říkal, že se usmívá vnitřně. Za těch 11 let jsem ho naučila se usmívat, něco jako Victoria Beckham, ta se už taky usmívá a Ruda taky,“ říká spokojeně.

Manžel Rudolf je producentem a scenáristou, takže pracují ve stejné branži. Žárlí na sebe? „Nevím, co se děje úplně uvnitř něj, ale tvrdí, že nežárlí. Žárlivost je u nás velké téma, nesnáším ji. Mám pocit, že to je, jako by vás někdo pořád podezříval, že jste něco ukradl a vy se musíte neustále obhajovat. To já odmítám, protože já nekradu,“ směje se Jana, kterou diváci zanedlouho uvidí v novém seriálu Co ste hasiči, který bude mít televizní premiéru 9.července.

Zdá se to až neuvěřitelné, ale oblíbenou českou herečku, která se může chlubit výškou i postavou modelky, režiséři před kamerou nikdy nesvlékli.

„To je taky moje velké téma. Mě prostě nikdy nikdo nechtěl svléknout. Možná proto svlékám poměrně často hlavní hrdinku ve své knížce. Nevím, čím to je. Nějaká muchlovačka někde byla, ale nikdo mě nechtěl vidět nahou,“ krčí rameny autorka bestselleru Jak přežít svého muže, která připravuje druhý román s názvem Coura.

Před kamerou se nikdy neobjevila ani v plavkách, ale nestěžuje si. „Je to vlastně dobře, protože nemám tak krásnou postavu, hodně maskuju, hodně,“ dodává s humorem. ■