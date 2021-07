Krásná Jitka Boho už se po rozchodu s režisérem oklepala: Tyhle změny mě posilují a motivují, sama to zvládám

Jitka Boho Super.cz

"Během pandemie jsem se naučila šít, hodně jsem navštěvovala rodinu, s Rozálkou jsme navštěvovaly místa, kam jsem jezdila v dětství. Také jsem začala studovat na České zemědělské univerzitě obor ochrana krajiny a využívání přírodní zdrojů. Studium jsem tedy musela přerušit, když začalo natáčení Tváře, abych měla čas na práci a na dceru, ale zase nastoupím v únoru," vypočítala v rychlosti Jitka.

Finančně situaci zvládla i díky spolupracím na Instagramu a díky pomoci rodiny. "Naštěstí jsem měla i dost našetřeno," upřesnila. Těžší to musí mít i kvůli tomu, že opět single.

"Už jsem to zažila po rozvodu s Lukášem, když jsem se s dcerou odstěhovala, žily jsme osm měsíců na Vysočině a musela jsem se znovu postavit na vlastní nohy. Pak jsme se vrátily zpátky do Prahy. Tyhle situace se zpočátku zdají být velmi těžké, ale pořád si říkám, že je důležité, že jsme zdravé, a to ostatní se dá nějak vyřešit. Mě takové změny velmi posilují a motivují," řekla Super.cz, že to sama, tedy s podporou rodiny, zvládá.

Jitčiny sledující na sociálních sítích zaujalo, když nechala své dceři ostříhat její dlouhé vlásky, holčička je teď na kluka. Zabrousili jsme i na toto téma.

"Bylo to její přání, ze začátku jsem byla nervózní a neuměla jsem si to moc představit. Její tatínek to nechtěl vůbec a chtěl, aby byla jako princezna. Ale já se už dávno přesvědčila, že ona princezna být nechce. Má to jinak, je svá a chci ji v tom podporovat. Nebudu dítě k ničemu nutit. Takhle je to ona, sedí jí to a je osobnost už v tomhle věku," uzavřela. ■