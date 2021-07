Fotograf Jan Saudek (86) promluvil o milenkách: Není to moc slavné, ale kapavku jsem neměl už 42 let, říká

Jan Saudek Super.cz

Uznávaný fotograf a talentovaný malíř Jan Saudek (86) žije přes 15 let s novinářkou Pavlínou Saudkovou (dříve Hodkovou), s níž má 3 děti. Nikdy se ale netajil svými milenkami a na kameru Super.cz prozradil, jak to s nimi má dnes. Je i v pokročilém věku stejným milovníkem žen jako kdysi?

„No, není to moc slavné, ale jakž takž se tak ještě prezentuju. Ale je fakt, že třeba kapavku jsem neměl 42 let, ale předtím to bylo ráz naráz. A jeden můj přítel, který je slavný hudebník, ji měl čtrnáctkrát, já jen sedmkrát. Jsem žabař,“ překvapil nás svou upřímností fotograf, který v nové prodejně České mincovny pokřtil pamětní medaile a pozdravil se s fanoušky při autogramiádě.

Zajímalo nás, jestli se i jeho vrstevníci seznamují přes populární sociální sítě, a jestli s tím má zkušenost. „Když začal internet asi před 30 lety, tak jsem dostával fotografie nahých dívek v gynekologických polohách a k tomu zprávy: Hele ty frajere, chceš se rozveselit? Odpověz,“ podělil se o historku Saudek.

„Vždycky to byli chlapi, kteří mi posílali fotky vystřižené z časopisu a dělali, že jsou ženské. Čekali, že starý prasák, a já jsem byl vždycky starý a teď už i prasák, začne šílet. Nikdy jsem se nespletl, vždycky to byli chlapi. Tak jsem toho nechal,“ vysvětluje.

V 86 letech je neustále akční, trousí jeden vtip za druhým a svou energií by předčil muže o několik generací mladší. Na věčné mládí má svůj osobitý recept. „Já jsem opilec. Ale neudělám to, že bych sem (na autogramiádu - pozn.) přišel opilý. Ztřískám se až večer,“ říká s humorem sobě vlastním.

Dalším tipem na dlouhověkost jsou kromě alkoholických nápojů i ženy. „V životě jsem se nenapil sám, piju jen v dámské společnosti. Ženy, víno a sex, to je dobrý,“ rozesmál se Jan Saudek. ■