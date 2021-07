Trapas Trumpa, odmítnutý dárek a záplava květin: Takhle probíhaly poslední narozeniny princezny Diany (✝36)

Princezna Diana v den svých posledních narozenin Profimedia.cz

Princezna Diana (✝36) by dnes oslavila 60. narozeniny. Na její počest synové William a Harry odhalí v Kensingtonských zahradách její sochu. Ona přitom své narozeniny trávila raději komorněji.

Její synové byli na internátech a po rozvodu s Charlesem tak na 1. července bývala většinou sama. A tak jí to také vyhovovalo. A jak probíhaly její poslední, 36. narozeniny?

Blahopřání jí chodila po pytlích. 300 pytlů dorazilo do její kanceláře ještě před polednem. Mraky dalších od její rodiny a přátel do bytu. Její zaměstnanci napočítali 70 pugétů, pak počítání vzdali.

„Vypadá to tu jako v zahradě,“ sdělila do telefonu dokumentaristovi Richardu Kayovi. Květiny jí chodily od charitativních organizací, přátel, ale také zámožných obdivovatelů. Americký obchodník Teddy Forstmann, který chtěl, aby se za něj provdala, jí posílal květiny každý týden po dobu tří let.

Byl ale i jeden dárek, který odmítla. Argentinský návrhář a princeznin dobrý přítel Roberto Devorik jí věnoval bílé šaty značky Lacroix, které by však dle vlastních slov nemohla nosit. Usoudila, že by ji kritizovali.

Její den probíhal víceméně pracovně, odpovídala na přání a děkovala za dary. Večer se pak oblékla do černých šatů značky Jacques Azagury a zavítala na charitativní akci do Tate Gallery. Kromě hollywoodských hvězd se akce účastnil i princeznin bratr Earl Spencer.

O totální trapas se postaral bývalý prezident USA Donald Trump, tehdy ještě známý jako kontroverzní podnikatel, který princezně poslal honosný puget do Paláce dva dny po jejích narozeninách. Diana, která v minulosti popsala Trumpa moderátorce Selině Scott jako „úchyláka“, ačkoliv on se veřejně dušoval, že „by ji dostal“, hned věděla, jak s květinami naložit.

Poslala je na kliniku Knightsbridge, kde předtím podstoupila čištění střev. „Z jednoho zadku do druhého,“ popsala gesto Kayovi se smíchem. ■