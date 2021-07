Tělo trápí každé ráno cvičením! Tyhle křivky nemá krásná Karolína Mališová zadarmo

Karolína Mališová Super.cz

"Nic jsem nedělala. Naštěstí se projevily dobré geny a s tělem se nic nestalo. Jsem na své váze, jsem spokojená. Samozřejmě už se ale kvůli práci zase hlídám a cvičím," řekla Super.cz Mališová.

Po státnicích odletěla s rodiči na dovolenou na Kanárské ostrovy, nyní ji čeká další cesta. "Hned po státnicích jsem si potřebovala odletět odpočinout. Za pár dní zase odlétám, tentokrát s přítelem a naší partou do Chorvatska na jachtu, bude to zase něco úplně jiného. Užijeme si to," těší se modelka.

O své křivky pečuje pravidelnou stravou a každodenním cvičením. "Nejsem správný dietář, který by vše dodržoval. Ale vím, kdy mám dost. Když jdu na zmrzlinu, tak už si nedám smažený řízek. Na postavu myslím, nemám to zase úplně zadarmo," uvedla modelka.

A přidala i svůj tip: "Vrátila jsem se do režimu cvičení, cvičím hned po ránu. I kdybych se jenom protáhla, zacvičila si třicet minut, tak to stojí za to. Tělo se nastartuje a lépe funguje." ■