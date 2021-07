Sexy rusovláska Pavelková se pochlubila synem: Malý Maxík jako by mamince z oka vypadl

Romana Pavelková Foto: archiv Beroun Golf Club

Letí to jako voda. Rusovláska Romana Pavelková (37) bude už za pár měsíců vypravovat svého syna do první třídy. Malého Maxíka vzala tentokrát do společnosti, a to na golfový turnaj. Důvod byl jediný, syn se začal tomuto sportu po mamince také věnovat.

„Ke golfu teď vedu i Maxíka, který se zatím učí s trenérem. Chci, aby si vyzkoušel co nejvíce sportů a sám si vybral, čemu se bude chtít věnovat, ale vypadá to, že golf ho bude bavit a my pak budeme moci chodit hrát spolu,“ svěřila se Super.cz modelka, které syn jako by z oka vypadl.

„Maxík je po tatínkovi, je po něm výškou a po mně má obličej a povahu,“ svěřila se Romana, kterou jsme potkali na sportovním odpoledni v berounském golfovém klubu. Se synem, který už v září nastupuje do první třídy, má naplánované o prázdninách hned dvě dovolené.

„My s Maxíkem opět pojedeme na Dolní Moravu, a to na týden. Pojedou tam s námi kamarádky a jejich děti, bude to asi 9 dětí a 5 žen a už se na to těšíme,“ prozradila nám modelka s tím, že se chystá také k moři. „Plánujeme taky dovolenou v Chorvatsku na Istrii s mojí nejlepší kamarádkou a jejím synem a pojedeme tam počtvrté,“ dodala Pavelková, která už se na léto těší. ■