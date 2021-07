Loni kvůli covidu ztratil práci, dnes ho znají desítky milionů lidí po celém světě. Jeho výraz je totiž k nezaplacení

Khaby Lame Profimedia.cz

Loni v březnu hned v první vlně pandemie přišel dnes jednadvacetiletý Khabane Lame z Itálie o práci. Vrátil se k rodině, a navzdory urgování otce, aby si našel nové zaměstnání, se mladík začal věnovat sociálním sítím. Vyplatilo se mu to, dnes je jednou z největších hvězd TikToku. Aktuálně má 80,7 milionů followerů.

Nejen na TikToku, ale i na dalších platformách (na Instagramu ho sleduje přes 26 milionů lidí) pod zkráceným jménem Khaby Lame sdílí videa, založená na absurditě „vychytávek“ některých influencerů. Khaby se pak výsledku dobere mnohem jednodušeji, logicky a selským rozumem.

Jako příklad budiž video, na němž dívka „okrajuje“ okurku předními zuby. Vychytávka za všechny peníze. Khaby v klipu následně prostě vezme škrabku a okurku okrájí.

Zajímavostí je, že ve svých videích nemluví, hlavní roli hraje jeho výraz. Což sám i uznává. „Je to můj obličej a výraz, čemu se lidé smějí,“ řekl v nedávném rozhovoru pro The New York Times. ■