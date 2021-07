Tady můžete zavzpomínat na Popelku: Známý pop-artový umělec vytvořil pietní místo pro Libušku Šafránkovou

V Praze vzniklo pietní místo pro Libušku Šafránkovou Foto: archiv J. Rataje

Jen krátce po odchodu milované Popelky vzniklo po Praze hned několik pietních míst. Známý pop-artový umělec se rozhodl vytvořit umělecké dílo, u kterého by fanoušci oblíbené herečky mohli zavzpomínat jednoduše kdykoli.

„Odchod Libušky Šafránkové mě zasáhl. Měl jsem ji rád už od dětství, její hlas ve mně vždy zanechával pocit klidu a tak to je do dnes. Napadlo mě, že bych jí jako poctu mohl vytvořit pietní místo, u kterého bych na Popelku mohl zavzpomínat, kdykoli to bude možné,“ svěřil se Super.cz malíř Josef Rataj, který na pražské Florenci vytvořil umělecké dílo jako poctu zesnulé herečce.

„Moc si Libušky Šafránkové vážím. Vše vzniklo na legálním místě a spolupracoval jsem s umělcem, který si říká Mio. Byl bych rád, kdyby místo zůstalo neponičené co nejdéle, ale nedá se to zaručit. Pokud by tedy přišel někdo s prostorem, kde by šlo pietní místo vytvořit tak, aby sloužilo co nejdéle, budu rád a znovu jej namaluji,“ svěřil se Josef Rataj.

Už během dne, kdy umělecké dílo vznikalo, nezůstalo bez povšimnutí procházejících lidí. „Je to poprvé, kdy někdo paní Šafránkovou zvěčnil v pop-artu, doufám, že se to bude líbit,“ dodal malíř.

Už 2. července proběhne druhé rozloučení s Libuší Šafránkovou. Zádušní mší se s ní rodina a blízcí rozloučí v jejích rodných Šlapanicích u Brna, kde bude následně uložena na místním hřbitově. ■