Kolik si myslíte, že vážím, zeptala se sexy zpěvačka s větším zadečkem. Pak prozradila, že jí váha ukazuje 74 kilo

Bebe Rexha Profimedia.cz

Zpěvačka Bebe Rexha (31) nedávno vydala své druhé studiové album, které se ovšem netěší takovému zájmu, jak se očekávalo. Bebe to ale nerozhodilo a od své hudební cesty se odradit nenechá.

Kromě toho je Bebe úspěšnou influencerkou, co se pozitivního vnímání těla týče. Na sociálních sítích usiluje o změnu předsudků v oblasti společenských postojů, kterým musí čelit lidé s trošku většími proporcemi. Sama zpěvačka má pěkné tvary a nebojí se je ukazovat. To dokazuje i následující video, kde fotografovi sama nastavovala na fotku svůj objemnější zadek a pak ho žádala ať vybere pěknou fotku.

Bebe Rexha nakrucuje svůj kulatý zadeček do kamery

Profimedia.cz

V nedávném videu na TikToku se nakrucovala ve spodním prádle a svým fanouškům napsala, že má zdravých 74 kilogramů a ráda by, aby to bylo všemi kolem bráno jako normální věc. „Kolik si myslíte, že vážím?“ zeptala se 165 cm vysoká zpěvačka ve videu. Pak přišla její vlastní odpověď: „To vás vůbec nemusí zajímat, protože já jsem zatracená potvora, ať už vážím, kolik chci! Každopádně pojďme normalizovat váhu 74 kilogramů.“

Zpěvačku na oblíbené sociální síti sleduje přes šest miliónů fanoušků a zobrazení tohoto videa se dostalo až na číslo 10 miliónů a získala přes 1,6 miliónů lajkujících srdíček. Její sledující i na Instagramu oceňují, že často přidává i photoshopem neupravené fotky a nebojí se ukázat své oblé tvary, strie nebo celulitidu.

V roce 2020 uvedla v rozhovoru pro časopis Health, že ještě sama není stoprocentní, co se pozitivního vnímání svého těla týče, ale učí se to. „Občas se mi stane, že zabřednu zpátky do negativního myšlení, ale učím se být hodná sama k sobě každý den.“ ■