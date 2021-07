Lucie Gelemová ukázala božské tělo v plavkách: O tyhle křivky Felix Slováček přišel

Lucie Gelemová Foto: archiv L. Gelemové

Na tyhle křivky by měla mít zbrojní průkaz. Je to pár týdnů, co Lucie Gelemová (38) a Felix Slováček (78) potvrdili rozchod. Známý muzikant a výtvarnice zůstávají stále přáteli. Pohledná brunetka je tak nyní nezadaná, není ale pochyb o tom, že nebude mít nouzi o nápadníky.