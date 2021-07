Mluví sprostě, tančí a taky čurá za tisy: Ivě Janžurové za hru k osmdesátinám tleskali Zedníček i Holubová

Iva Janžurová Profimedia.cz

"Děkuji, ale ještě se to musím trochu doučit," řekla Super.cz po představení v zákulisí Janžurová, která zářila úsměvy po dobře odvedené práci, kdy lidé potleskem odměnili i tanec osmdesátileté dámy, která během celé hry nesundala ani lodičky na podpatku. Pár diváků se ovšem pohoršilo, že v textu mluví sprostě. Nicméně její postava je sice francouzská herečka, ale také dcera koňského handlíře. A co na tom, že postava čurá za tisy na terase? Kdo by to bez vykonání základní potřeby dvanáct hodin, které děj hry popisuje, vydržel?

Standing ovation ocenilo hereččin výkon plné hlediště letní scény pod žižkovskou věží, kde měla hra premiéru, včetně jejích kolegů Pavla Zedníčka (71), Davida Suchařípy (56) či Evy Holubové (62), která na představení dorazila s dcerou. ■