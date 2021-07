Zemřel muzikant Honza Štrup známý z kapel Rybičky 48 nebo Divokej Bill. Bylo mu 39 let

Honza Štrup Profimedia.cz

„Před chvílí jsem se dozvěděl, že odešel Honza Štrup…nebudu se rozepisovat o tom, jak jsme se poznali, co jsme spolu zažili a co se stalo, že jsme se posledních X let nebavili…Na to bude jednou čas s odstupem let, až sepíšu paměti. Honza tam bude mít nezapomenutelný místo. Pár let jsem ho měl jako bráchu, spoluhráče a spolupíče. On mě naučil, jak paří rockstár… (...) Pokoj tvojí duši,“ uvedl na Facebooku Kuba Ryba z Rybiček 48 a sdílel klip k písni Princezna z baru, na které spolupracovali.

Vzpomínku připojila také kapela Divokej Bill. „Kamaráde, díky za společný hraní, hostování, zkoušení a za spoustu legrace a úžasnejch mejdanů! Nikdy nezapomeneme! RIP.“

„Hanzi, přes všechny úlety a peripetie jsi vždy byl a zůstal jedním z nás. Posíláme Ti tam nahoru písničku, kterou jsi s námi udělal. Nenapadlo by nás, že to bude pro někoho z kapely takhle brzo. Tohle je prostě špatně. Určitě tam jsou všude nahoře kytary a Ty budeš jen hrát. My tady nezapomeneme,“ uvedla ve vyjádření kapela Medvěd 009. Sdílená píseň se jmenuje Pozdravuj.

Pro Honzu Štrupa truchlí i mnoho fanoušků, kteří vyjadřují soustrast rodině. Příčina úmrtí mladého muzikanta není známá. ■