Už se zase sluní u moře: Sexy Bára Mottlová se vystavuje v neonových bikinách tentokrát v Chorvatsku

Bára Mottlová Foto: archiv B. Mottlové

Do Primorska však sexy blondýnka neodjela s žádným novým ctitelem. „Od randíček si dávám pauzu. Chci cvičit, rozvíjet osobnost, čtu motivační knížky, rozkoukávám se a mám napsaný seznam, co by ideální muž měl splňovat a odškrtávám si,“ svěřila se nedávno Super.cz Bára.

Doprovod jí u moře dělá kamarádka. Stejně jako v Itálii, vstává Bára každý den před 7. hodinou ranní a vyráží si zaběhat. Po sportovním výkonu se tak může zaslouženě slunit v plavkách na pláži.

„Není nad to se pořádně nadlábnout a pak se nechat cvaknout v plavkách. No co, bříško spokojený, Mottlice spokojená,“ svěřila se herečka a modelka, která na sobě v poslední době pořádně maká. V barevných plavkách pak předvedla výstavní figuru, kterou jí lze závidět. ■