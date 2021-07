Krasavec z Tváře měl pech: Jen co se mu začala rozjíždět kapela, přišla pandemie. Jak je na tom teď?

Jan Kopečný a Petr Ryšavý Super.cz

Popularita kapely Botox se začala rozjíždět v době, kdy přišla koronavirová krize. Jan Kopečný (31) a Petr Ryšavý tak přišli o spoustu skvělých příležitostí. „Ve chvíli, kdy jsme chtěli se vším vyjet, tak se to zastavilo. Doufáme, že teď už všechno vyjde,“ věří Honza Konečný.

Bez činnosti kapela ale nebyla. „Říkali jsme si, že je škoda nechat fanoušky ladem, a vytvořili jsme čtyři klipy,“ říká Honza, známý díky účasti v televizní show Tvoje tvář má známý hlas, a jeho kolega Petr, známý zase ze seriálu Sestřičky, ho doplnil: „Všechno zlé je k něčemu dobré, a tak jsme v době pandemie připravili i materiál na novou desku.“

Kluci během nedobrovolných uměleckých prázdnin vyšli ze cviku. „Je pravda, že nás to hlasově překvapilo. Po koncertu jsme si uvědomili, jak to bylo náročné. Musíme se dostat do formy," říká Petr.

Ten díky natáčení zmíněného seriál neměl nouzi o práci. Honza sice na podzim natáčel novou řadu Tváře, ale jinak měl více volna, než je zvyklý. „Hodně jsem doma vařil. A taky jsme udělali pro kamarády nějakou kadibudku, případně budku pro ptáky. To ale nebylo za peníze, ale za poděkování,“ smál se. ■