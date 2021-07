Do seriálu M*A*S*H ho obsadili na jeden den, role mu nakonec zůstala 11 let: Poznáváte desátníka Klingera (87)?

Jamie Farr (vpravo), Harry Morgan a Lorreta Swit v seriálu M*A*S*H Profimedia.cz

Roli desátníka Maxwella Klingera přijal, aby měl na nájem, a měl se objevit pouze v jednom dílu.

„Moc mě v té době neobsazovali. Byl jsem chvíli bez práce, když mi zavolal můj agent, že pro mě má malou roli. Šlo o jednodenní natáčení, ale bylo mi to fuk, potřeboval jsem peníze,“ zavzpomínal v jednom z nedávných rozhovorů.

„Nemusel jsem na žádné čtení, protože jsem neměl příliš textu, a absolutně jsem netušil, co budu dělat. Když jsem dorazil, navlékli mě do ženských šatů a bot na podpatku. Všichni se smáli, herci i štáb. A já pořád neměl ponětí, co po mně budou chtít.“

„Když bylo po všem, vzal jsem si honorář ve výši 250 dolarů a odcházel jsem spokojený.“

Jeho výkon tvůrce ale natolik nadchnul, že postavu zahrnuli do seriálu natrvalo. Role mu zůstala na dalších 11 let a jde o jednu z nejikoničtějších postav oblíbeného seriálu.

Po úspěchu v M*A*S*H se objevil například v seriálech To je vražda napsala nebo Diagnóza vražda. Z filmů účinkoval například v Bojové akademii, Velkém závodu 1 a 2 nebo Strašidelných Vánocích a dalších.

Navzdory úctyhodnému věku je herecky stále aktivní. Naposledy působil v seriálu The Cool Kids v letech 2018-2019. Od roku 1963 je ženatý s Joy Ann Richards, s níž má dvě děti. ■