Zase bude hledat chlapce! Jana Bernášková si zahraje v novém seriálu vesnickou hasičku, která prahne po lásce

Jana Bernášková Super.cz

Herečka Jana Bernášková se divákům brzy představí v nové roli. V seriálu Co ste hasiči si zahraje holku z vesnice, která má velmi zajímavý koníček. „Má role je veterinářka Lenka, která je zároveň dobrovolnou hasičkou,“ svěřila Super.cz

S úsměvem přiznává, že je v jejím hereckém repertoáru snad už pravidlem, že dostává role „chudin“, které prahnou po lásce. „Já tam opět hledám chlapce. Mám takový pocit, že jsem typ, co pořád hledá chlapce,“ směje se herečka.

V seriálu si zahraje také Petr Rychlý (55), který musel kvůli roli výrazně změnit vzhled a stal se z něj zarostlý autobusák. Jana se větším proměnám vyhnula, ale schytala to od kostymérů, kteří z ní udělali typickou maloměšťačku. „U těch outfitů jsme se vždycky trochu zasmáli. Asi bych se takhle neoblíkla,“ přiznává.

Natáčelo se převážně v exteriéru a nebyla nouze o adrenalin. „Milostné scény jsou tam taky a byly tam i velké hasičské zásahy, opravdu hořelo, takže jsme hasili,“ svěřila Jana, která v rámci přípravy podstoupila hasičský výcvik.

Kromě herečky se dnes může považovat i za spisovatelku. Její autorská prvotina, kniha Jak přežít svého muže se stala bestsellerem, a tak Jana sedla k počítači a začala psát knihu druhou.

„Jmenuje se Coura a oba jsou to ženské romány, které na sebe lehce navazují. Je to ze života herců, ale není to autobiografie. Řeší se tam milostný vztah na pracovišti,“ odtajnila na závěr. ■