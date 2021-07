Charismatický strážce zákona z populární Policie Modrava žije v Polsku. Lidé si myslí, že je Slovák

Jan Monczka žije v polském Krakově. Foto: Vlaďka Merhautová, Super.cz

Ve starších, právě vysílaných dílech, má vyšetřovatel Karel Franc ještě hladkou tvář. Co se však u charismatického herce nezměnilo, je stále štíhlá postava. „Ani se moc nesnažím, možná jím trošku šetrnější stravu, ne moc mastnou. Zřejmě je to dáno i geneticky, můj otec byl štíhlý, brácha je taky,“ řekl Super.cz.

A kdo je vlastně Jan Monczka (65)? Do uvedení Modravy znamenal pro spoustu diváků prakticky nepopsaný list. Žije v Polsku, i když od dvou let vyrůstal v Havířově. „Museli jsme se tehdy vystěhovat z Karviné kvůli důlním škodám.“ V této souvislosti zmíní úspěšnou knihu Karin Lednické Šikmý kostel, branou za kroniku ztraceného města Karviné.

Román pro něho představuje srdeční záležitost: „Já byl křtěný v tom kostele, v něm se vzali rodiče, takže je mi to blízké. Degradaci toho území, vesniček, jejich zánik jsem sledoval jako dítě,“ svěřil Super.cz.

Bydlí v Krakově, který považuje za dobré místo. „Na půl cesty mezi Varšavou a Prahou,“ říká se smíchem. „Jezdím do práce do Prahy nebo do Varšavy, jen na Šumavu to mám poněkud dál, nějakých 700 kilometrů,“ řekl nám herec zvyklý pendlovat.

Řeč se stočila i na otázku, jak zvládají koronu v sousedním Polsku. „Těžká věc. V Čechách panuje názor, že ji Češi zvládají špatně, ale já mám pocit, že lépe než Poláci. V daleko větší míře do toho v Polsku zasahuje politika, což není dobré. Na druhou stranu rychleji očkují.“

Otec dvou dospělých dcer, jedna žije v Krakově a druhá ve Španělsku, víc než deset let působí na volné noze. Předtím účinkoval v krakovském a ve varšavském národním divadle.

Pochválili jsme mu dobrou češtinu. „No nevím, snažím se jazyk vylepšovat. Asi mluvím lépe, než když se začínala točit Modrava. Mnoho lidí si myslí, že pocházím ze Slovenska, a kladou si otázku, odkud vlastně jsem.“

