Nevolnost, křeče, vysoké horečky. Veronika Kopřivová spěchala z rodinného focení rovnou na pohotovost

Veronika Kopřivová Herminapress

Modelka a podnikatelka Veronika Kopřivová (30) se těšila na první focení s partnerem Miroslavem Dubovickým a novorozenou dcerkou Ellou, to však bohužel skončilo dřív, než by si přála. Veroniku přepadly bolesti, nevolnost, křeče a vysoké horečky a musela vyhledat lékařskou pomoc na pohotovosti.

Ukázalo se, že šlo o zánět prsu, na který kvůli stavu, v jakém byla, dostala antibiotika. „Nepamatuji si, kdy mi bylo hůř. Nepřeji to nikomu,“ svěřila Kopřivová.

Své první dítě Veronika porodila koncem května, holčičce se chtělo na svět o měsíc dřív, než byl původní termín (22. června). Zprávu o narození Elly oznámil Mirek.

S partnerkou byl i na porodním sále. „Myslím si, že každý chlap by měl být u porodu, protože právě tam zjistí, jak moc statečný ženský jsou a co všechno jsou ochotné udělat pro svou lásku k dětem. Pro mě je Veronika ještě výjimečnější, než byla, a jsem velmi hrdý na to, jak to zvládla,“ uvedl. ■