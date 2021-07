Zakázaný tanec posvětil epidemiolog Prymula: Ať mě kvůli tomu klidně zavřou, míní zpěvák, který roztančil publikum

Peter Pecha Super.cz

"Já jsem za to rád, a kéž by mě zavřeli za to, že jsme tančili. Normálně už mi to chybí, jak ta svoboda projevu, tak to užívání si té hudby a umělecké sféry. Myslím si, že tohle by se zakazovat nemuselo," řekl Super.cz Peter.

Ostatně v publiku byl epidemiolog Roman Prymula, který převzal nad soutěží záštitu, a nad tančícími lidmi se nepozastavoval, i když se ho na to ptala moderátorka večera Lenka Špillarová. Dav se nemačkal tělo na tělo, takže to byl podle něj tanec distanční. Navíc byli všichni účastníci otestovaní, i když velká řada z nich už byla i kompletně naočkovaná.

Další večer nicméně zpěvák v písních zpomalil, už se netančilo a hosté si tak mohli premiérově poslechnout Petrovu první sólovou píseň, kterou teprve den poté umístil i s videoklipem na internet. Jde o píseň o rozchodu, to nás ovšem Peter ujistil, že jde jen o umění a s manželkou Kateřinou mají doma vše v pořádku. A v klipu ho tak, jako ho vídá jen jeho žena, dokonce uvidíme. Nahý se tam totiž ukáže ve sprše. ■