Tragicky zesnulému sportovci (✝32) po smrti odebrali sperma. Jeho partnerka nyní oznámila těhotenství

Alex Chumpy Pullin Profimedia.cz

Alex Pullin se utopil při potápění či rybaření, u kterého byl jen on sám, bez přátel. Australského vlajkonoše z olympijských her v Soči objevil potápěč, který v blízkosti šnorchloval. Nešťastná událost se stala v australském Queenslandu začátkem července loňského roku.

Zprávu Ellidy oznámila na sociální síti. „Bubba Chump se narodí v říjnu. Tvůj tatínek a já jsme o tobě snili mnoho let, a i přes nečekaný srdcervoucí zvrat v půlce cesty jsem pyšná na to, že mohu oznámit, že se část fenomenálního Chumpyho vrátí na tento svět,“ uvedla Vlug u snímku.

„V době, kdy měla má životní láska nehodu, jsme zrovna doufali, že ten měsíc otěhotním. pokoušeli jsme se o dítě. Umělé oplodnění jsme plánovali, ale netušila jsem, že tím nakonec budu procházet sama. Je to sice hořkosladké, ale nikdy jsem si ničím nebyla jistější a nikdy jsem se na nic tak netěšila,“ dodala blondýnka, která se brzy stane maminkou.

Sperma, ze kterého provedli Ellidy umělé oplodnění, bylo sportovci odebráno až po smrti. Vzhledem k tomu, že spolu byli 8 let a o dítě se už předtím několik měsíců pokoušeli, žena velice rychle získala svolení rodičů zesnulého partnera, kteří přiletěli do nemocnice podepsat veškeré dokumenty.

Podle tamní legislativy musel odběr proběhnout do 36 hodin. „Přiletěli i Chumpyho rodiče, aby podepsali veškeré právnické a zdravotnické dokumenty, a měli jsme štěstí, že se lékaři podařilo odebrat velmi zdravý vzorek,“ uvedla Vlug v podcastu Darling, Shine!, kde dodala, že je ve 24. týdnu těhotenství.

„Vím, že to nebude lehké, ale mám kolem sebe obrovskou podporu svého okolí. Alex byl moje spřízněná duše, a i když mi lidé radili, abych počkala pár let, nechtěla jsem, jsem ráda, že to vyšlo tak, jak to je,“ dodala. ■