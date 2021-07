Od umývání nádobí ke krimi seriálům: Takhle dnes vypadá fešák ze seriálu Jake a Tlusťoch

Joe Penny a William Conrad v seriálu Jake a Tlusťoch Profimedia.cz

Americký herec Joe Penny (65) se proslavil v 80. letech převážně seriálovými rolemi. A to k herectví ani nikdy netíhnul a údajně si život ve světle reflektorů zvlášť neužíval.

Na škole ho víc zajímal fotbal a jiné sporty než učení nebo hraní. Než se stal hercem, živil se rukama. Myl například poštovní vozy, nádobí nebo dělal údržbáře. Když se ale od kamaráda herce dozvěděl, kolik si svou profesí vydělá, hned ho to nadchlo.

Herectví začal studovat v 70. letech. Na kurzy chodil například k Leemu Strasbergovi. Objevil se v několika filmech, ale zlom přišel až v 80. letech se seriálem Riptide, čímž započala jeho detektivní éra.

Následovala ikonická role Jakea Stylese v seriálu Jake a Tlusťoch. Populární byl hlavně u fanynek, ale pozornost se mu údajně nezamlouvala. Je notoricky známý tím, jak bedlivě si střeží své soukromí. V roce 2004 se oženil se Cindy M. Penny.

Herecky aktivní byl Penny do roku 2016, kdy si zahrál ve filmu The Last Night Inn. Ke krimi seriálům ale tíhnul vždycky. Objevil se například v Kriminálce Las Vegas, Kriminálce Miami nebo Odložených případech a dalších.

Joe Penny (vpravo) s kolegou ze seriálu Riptide Perrym Kingem ■