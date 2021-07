Na rande mohou konečně vyrazit díky práci. Tatiana Dyková prozradila, kde si s manželem užijí romantiku

Nedělá jim společná práce problém? Super.cz

Spatřuje Dyková výhodu v tom, že hraje s životním partnerem, nebo to naopak považuje za minus? „U nás jsou to spíš plusy. Hráli jsme spolu Bláznivého Petříčka a rádi si ze sebe děláme legraci. Čím víc se navzájem štengrujeme, tím je to pro nás zábavnější. Pro nás je to výhoda,“ svěřila se Super.cz herečka.

Jednu drobnou nevýhodu spolupráce s blízkým člověkem Tatiana ale přece jen našla. „Samozřejmě o sobě víme víc věcí, které zažíváme doma, v soukromém životě. Třeba jsem si vědoma toho, že je Vojta po náročném nočním natáčení, takže je unavený, což u kolegů nevím, pokud si tedy přímo nestěžují,“ říká herečka, která zároveň dodala, že k sobě tak mohou být citlivější.

To, že budou oba manželé zaměstnaní, nenaruší chod jejich domácnosti, kterou obývají také jejich děti včetně společného osmiletého syna Aloise. Hlídání potomků mají zajištěné, a tak si budou moct po představení na pražských Hradčanech užít i chvíle pro sebe. „My se na to nakonec těšíme. Práce je tolik, že ty naše společné večery (během hraní na letní scéně, pozn. red.), budou takové naše společné chvíle. Třeba se po představení budeme moct zdržet a budeme mít rande,“ culila se Tatiana Dyková. ■