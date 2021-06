Exmanžel Britney Spears prolomil mlčení: Tohle říká o zpěvačce, která se snaží nabýt svéprávnosti

Britney Spears a Kevin Federline Profimedia.cz

Ten se vyjádřil prostřednictvím svého právníka Marka Vincenta Kaplana. „Nejdůležitější je, aby byla zdravá a šťastná,“ uvedl v prohlášení pro magazín People.

„Kevin respektuje Britney a přeje jí jenom to nejlepší. Když bude šťastná, budou šťastné i děti. Chlapci svou matku milují a on si přeje, aby měli silný a zdravý vztah.“

Z tříletého manželství mají Spears a Federline syny Seana (15) a Jaydena (14), které má od zpěvaččina zhroucení v roce 2008, po němž následovalo zbavení svéprávnosti, v péči Kevin.

„Co se týče jejího opatrovnictví, nezachovali se k Britney dobře a není to to, co si přeje,“ dodal.

Vyjádřil se také k medikaci, konkrétně lithiu, kterou zpěvačce dle jejích slov proti její vůli nutili. „Pokud to bylo nezbytné...musíme brát v potaz, jestli je v pořádku. A jestli to už není nutné, je to skvělé. Jen se chci ujistit, že je bráno v úvahu, jak se jí daří, pokud v budoucnu bude chtít změnit opatrovnický řád, co se dětí týče,“ dodal závěrem.

Zákonným opatrovníkem Britney je už 13 let její otec Jamie. Spravuje její finance i majetek a bez jeho svolení se nesmí například provdat ani otěhotnět. Obojí by si velmi přála a otec jí v tom údajně brání. Britney také tvrdí, že otec zneužívá situace a setrvává jejím opatrovníkem proti její vůli. Znovu nabýt svéprávnosti se zpěvačka snaží už několik let, teď však poprvé promluvila k věci veřejně. ■