Veronika Arichteva si pořídila nový dům: Žádnou novostavbu jako kamarádky Štíbrová a Pártlová, je starý 131 let!

Veronika Arichteva s manželem Biserem a synem Lukou před domem, který koupili. Foto: Archiv V. Arichtevy

"Bydlíme v bytě se zahradou, dům máme poprvé až nyní," řekla Super.cz Arichteva, kterou teď s manželem čekají měsíce práce, než se budou moct celá rodina nastěhovat.

Dům bude muset projít kompletní rekonstrukcí, ani to manžele od koupě neodradilo.

"Asi by bylo jednodušší tenhle domeček srovnat se zemí, ale my jsme se do něj prostě zamilovali. Má vysoké stropy a obrovské dveře, silné zdi a všude je hodně světla. A hlavně má krásnou atmosféru, kterou se budeme snažit uchovat," popsala Veronika. ■