OBRAZEM: Unikátní fotky Libušky Šafránkové: Takhle dcera režiséra Moskalyka vzpomíná na natáčení Babičky

Libuše Šafránková Foto: archiv P. Moskalykové a Muzeum Boženy Němcové Česká Skalice

„Ta zpráva o odchodu Libušky mě zastihla ještě v Los Angeles, kde jsem v tu dobu byla. Nemohla jsem tomu uvěřit. Mé propojení s Libuškou bylo od mých deseti let, kdy jednak táta točil Babičku, kdy Libušku jako mladičkou objevil, a zároveň, kdy já jsem si s Libuškou v Babičce zahrála. Hrála jsem Mančinku, dceru mlynářky, kterou hrála Helena Růžičková,“ svěřila se Super.cz Moskalyková, která se stejně jako mnoho kolegů a fanoušků přišla s herečkou rozloučit do kostela sv. Anežky České na pražském Spořilově.

Spojení s Libuší Šafránkovou, s níž je pojilo dlouhé přátelství a později ji s otcem obsadili jak do první série Četnických humoresek, tak i do poslední, kterou už po smrti otce Antonína Moskalyka režírovala skoro celou sama. „Ona byla stále krásná, skvělá, milá, laskavá a přitom vtipná. Byl to úžasný a krásný člověk, stejně jako její manžel. Oni k sobě patřili a moje myšlenky teď směřují jak k ní, tak i k němu. Věřím, že to zvládne s pomocí jejich úžasné rodiny,“ podotkla Moskalyková, která se chtěla s herečkou ještě nedávno spojit.

„Chtěla jsem ještě před pár týdny Libušce zavolat a pozvat ji na výstavu do Muzea B. Němcové do České Skalice, která je věnována Babičce a mému tátovi, protože je to 50 let, co se film natočil. Už jsem to bohužel nestihla,“ dodala se smutkem v hlase režisérka. Ke všemu ji pojí k filmu Babička ještě jedna věc. V Babiččině údolí, jen dva kilometry od Ratibořic, má chalupu, kde nyní v podstatě žije.

„Hned jak jsem přiletěla z Ameriky, šla jsem na Staré bělidlo, abych „včeličkám řekla, že nám umřela… Barunka… Libuška“. Bylo mi moc smutno při vzpomínce na repliku, kterou jsme tu před padesáti lety točili, ve chvíli, kdy byla pasáž, kdy Libuška, coby Barunka běží k úlům říct včeličkám, že umřela babička,“ dodala Moskalyková a přidala snímek, kde na nezapomenutelnou Libušku s láskou vzpomíná.

Druhé rozloučení s herečkou proběhne 2. července v rodných Šlapanicích u Brna. Za zesnulou herečku bude vedena zádušní mše a následně bude uložena na místním hřbitově. ■