I královna Alžběta II. je módní ikonou: Křiklavé barvy, květinové vzory a neustálý úsměv na rtech

Britská královna Alžběta II. (95) oslavila v únoru 69 let na trůně a elegantně si jde pro sedmdesátku. Její módní styl zůstává barevný a veselý, jak jsme tomu u královny za její dlouhé panování zvyklí.

I když v letošním roce musela při smutné příležitosti úmrtí svého celoživotního partnera, prince Philipa (✝99), obléknout i černou, po době smutku znovu začala zářit v křiklavých barvách a výrazných vzorech.

Na rozdíl od Kate, Meghan či Lady Diany nosí Alžběta II. modely na míru, které pro ni dříve šili britští tvůrci jako Norman Hartnell a Hardy Amies. Nyní je její osobní garderobiérkou i blízkou přítelkyní návrhářka Angela Kelly, která s královnou spolupracuje už od roku 1994.

Ta vnesla do jejího šatníku výraznější barvy, aby byla panovnice na první pohled rozeznatelná mezi davy, a zjednodušila střihy jednotlivých modelů.

Alžběta nikdy nepatřila mezi rebelky a vždy byla za elegantní a moudrou dámu. Však i její šatník je vázán pevnými pravidly etikety královského dvora.

Královna na své hlavě často nosí klobouky, o které se dlouhá léta staral dvorní kloboučník Phillipe Somerville (zemřel v roce 2014). Na hlavě jich prý měla už více než 5 000.

Vlasy nosí Její Veličenstvo vždy upravené do pro ni typického účesu a podle etikety také nemívá výrazný make-up. Co ovšem ráda nosí, jsou doplňky ve formě broží, šátků, sponek, náušnic, náramků i náhrdelníků, kterých má v královské šperkovnici mnoho po svých předcích, jimž tím vzdává hold.

„Nevzala by si na sebe diamantový náhrdelník, kdyby šla na charitativní oběd - je to jednoduše tradice, že lady nosí přes den perly. Je to tradiční doplněk královen po tisíciletí,“ uvedla před časem v knize o královských špercích Leslie Field.

Podle dostupných informací si královna oblíbila také parfémy Burberry a nejradši nosí kabelky značky Launer. Těch se ročně vyrobí jen 150 kusů a pět z nich rovnou putuje do jejího šatníku. Obě tradiční britské značky mají královské oprávnění udělené samotnou Alžbětou II. ■