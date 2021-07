V covidu pekl rohlíky a našel si brigádu na poště: Byla to síla, už nebudu mít výhrady, říká zpěvák

Jan Fanta Super.cz

Pokud jste příznivci talentových soutěží a zdá se vám, že už jste Jana Fantu někde viděli, nepletete se. Loni se probojoval do semifinále SuperStar. Toho, že se nedostal do finále, dnes nelituje.

„To semifinále mi vlastně stačilo. Tím, že jsem nebyl ve finále, se mi vyhnuly veškeré závazné smlouvy na několik let a mohl jsem se s radostí pustit do vlastní tvorby,“ prozradil Super.cz zpěvák.

V pěvecké soutěži vyčuhoval z davu díky barvě vlasů a lidé ho pak na ulici snáz poznávali. „Měl jsem odbarvené vlasy, takže hned po SuperStar mě lidi poznávali a zastavovali na ulici. Měl jsem z toho radost, kdo by neměl. Na podzim jsem šel do své normální hnědé barvy,“ vysvětluje Honza, který se v budoucnu nebrání další výrazné vlasové proměně.

Po covidové pauze se Honza vrací do pracovního procesu a těší se na muzikál Cabaret v Divadle Bez zábradlí, kde si zahraje jednu z hlavních rolí, amerického spisovatele, kterého na jevišti čeká i milostný románek s hlavní hrdinkou. Covidovou dobu trávil zpěvák u maminky na Moravě, kde se mnohému přiučil.

„Ze zoufalství jsem se naučil péct rohlíky, a abych neležel pořád doma, tak jsem měl jeden měsíc brigádu na poště. Byla to síla. Dost mě to vnitřně zocelilo, poznal jsem, jaká je to dřina, a už nikdy nebudu mít vůči České poště žádné výhrady,“ rozesmál se na závěr Jan. ■