Takhle sexy ještě nebyla: Mladá zpěvačka v novém klipu svůdně šlape na kole jako Ariana Grande

V novince Revolution se mimo jiné mladá zpěvačka pustila také poprvé do angličtiny. Energický singl se může srovnávat s těmi zahraničními. „Cílem je změnit vztah lidí ke cvičení, motivovat je a podpořit nový projekt, který má ve světě, hlavně v Americe, velký úspěch. Kdo má rád pohyb a rád zkouší nové věci stejně jako já, tak by ho tahle písnička mohla motivovat,“ svěřila se zpěvačka, která ráda sportuje a promítla to i do nového klipu.

Singl vznikl k příležitosti otevření nového revolučního spinningového studia, které v České republice nemá obdoby. „Písničku jsem napsala společně se zpěvákem Marcellem na míru pro projekt mé sestry Terezy, která novinku přivezla se svou kamarádkou Kimberly do Čech. Poznaly se v Dubaji, kde Kimberly lekce vedla. Tereza pracovala u Emirates a při cestování po celém světě, se vždy těšila na tréninky, protože ji dobily energii,“ svěřila se Nelly s tím, že se sestra po návrat do Česka rozhodla přivézt tento tréninkový koncept.

Natáčení klipu a svůj sexy vzhled si mladá zpěvačka naprosto užívala. A nutno říct, že svému publiku se takhle dosud nepředvedla. „O klip se postaral režisér Jakub Mahdal a přesně vystihl atmosféru cvičení, pohrál si se světlem, barvami i detaily,“ dodala Nelly. ■