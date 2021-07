Dunaj, hory, cyklostezky. Skvělý odpočinek v Horním Rakousku

Blízko, kvalitně, bez davů a s maximálním zážitkem. Proč se vybrat na letní dovolenou do Horního Rakouska? Neboť jde o jeden z nejkrásnějších turistických regionů Evropy. Špičkové služby a kouzelná příroda.

Největšími devizami hornorakouské dovolené jsou výjimečná dostupnost, okouzlující horská příroda, zážitková rozmanitost a služby na vysoké úrovni v ideálním poměru ceny a kvality. Mnozí čeští turisté ocení i široké možnosti rodinné dovolené.

Cyklistika a komfort u Dunaje

Dunajská cyklotrasa Donauradweg je jednou z nejkrásnějších v Evropě. Propojuje perfektně vybudované trasy a nabízí skutečnou přírodní rozmanitost.

Jízdu na kole lze pohodlně zkombinovat s pohodlnou integrovanou dopravou vlaky či loděmi. Více na www.regiondunaj.cz.

Dunajská cyklotrasa

FOTO: Oberösterreich Tourismus GmbHMoritz Ablinger

Kam za výhledem: Schlögenerova vyhlídka. Nabízí ohromnou vyhlídku na vzácný zlom Dunaje, v němž řeka náhle mění směr. Říční smyčka je největší svého druhu v Evropě a vytváří impozantní 180-stupňový oblouk.

Dunajská cyklotrasa Freizell

FOTO: Oberösterreich Tourismus GmbH_Marko Mestrovic

Náš tip: Karta DONAU-Card poskytuje slevy od 20% na více než 70 atrakcí a zařízení od Passau až po Grein.

Nabídka dovolené: Cyklistika podél řeky. Jedinečný 4-denní výlet na kole podél řek Dunaj a Inn, z Schrädingu do Enns. 3 noci v 3*** hotelech a hostincích, snídaňový bufet, přeprava zavazadel, přeprava autobusem z Enns do Schrädingu a karta DONAU-Card s mnoha slevami platnými v celém Dunajském regionu. Cena od 269 €/osoba ve 2-lůžkovém pokoji.

Informace a rezervace: Austria Radreisen GmbH, Joseph-Haydn-Straße 8, 4780 Schärding, tel .: +43/7712/5511, e-mail: office@austria-radreisen.at.

Fantastická divočina Kalkalpen

Město Steyr je bránou do Vápencových Alp - Národního parku Kalkalpen, ve kterém proniknete do tajemství nedotčeného pralesa. Rozprostírá se na úctyhodných 200 kilometrech čtverečních a patří do světového přírodního dědictví UNESCO. Spadají do něj cyklostezky i sjezdové cyklostezka, lezecké parky či 100 kilometrů turistických chodníků. Více na www.steyr-nationalpark.cz.

Město Steyr

FOTO: iconic-turn.com

Kam za výhledem: Věž Wurbauerkogel. Unikátní 21 metrů vysoká věž na vrchu Wurbauerkogel nabízí impozantní výhled na široké panorama - za dobré viditelnosti až 21 dvoutisícových vrcholů, obklopených majestátními pralesy Kalkalpen.

Náš tip: Výlet se zkušeným "rangerem" - správcem Národního parku po nedotčené divočině Národního parku Kalkalpen.

Nabídka dovolené: Pouť po panoramatické stezce

4 dny pěší turistiky po trase "Sebaldusweg" údolím řeky Enns s nádhernými panoramatickými výhledy.

Horní Rakousko - Sebaldusweg

FOTO: OÖ Tourismus GmbH_Stefan Mayerhofer

3 noci se snídaní, denní transfer mezi ubytováním a koncovým bodem túry, každý den svačina na cestu a suvenýr. Cena od 200 €/osoba ve 2-lůžkovém pokoji.Otázky na rezervaci: anfrage@steyr-nationalpark.at.

Národní park Kalkalpen – chodník bukový lesem

FOTO: Oberösterreich Tourismus GmbH_Sieghartsleitner

Aktuální příjezdové podmínky do Horního Rakouska:

https://www.hornirakousko.cz/cz/dovolena.html ■