Pandemie ho připavila o lukrativní kšefty. Slavný pianista si ale nestěžuje a propadl nečekaným aktivitám

Během třetího galavečera nadačního fondu Be Charity měli prominentní hosté možnost v dražbě získat privátní koncert v současnosti asi nejúspěšnějšího českého klavírního virtuosa Ivo Kahánka. Na poslední večeři dorazil slavný hudebník už „pouze“ v roli čestného hosta a svým hudebním uměním povznesl náladu všech přítomných hostů. Vůbec by mu ale nevadilo, kdyby šel opět do dražby.

„Loni jsem byl jeden z exponátů a moc jsem si to užil. Je to velmi osobní, když hrajete například soukromý koncert jen pro dva lidi. Je to jiný rozměr intimity, a navíc když víte, že se vybralo mnoho peněz na charitu, tak je to skvělý pocit,“ řekl Super.cz český pianista a hudební pedagog.

Během galavečeře pořádané v Národním muzeu uspořádal Kahánek pro hosty krátký minikoncert. „Těšil jsem se moc. Není to můj první koncert před publikem. Měl jsem to štěstí, že jsem si už v dubnu zahrál před publikem a v poslední době na Janáčkově festivalu v Ostravě, kde jsem rezidenčním umělcem. I přesto jsem se na dnešní večer těšil,“ podělil se o své pocity Kahánek. Ptali jsme se hudebníka, jestli v pandemii nevyšel ze cviku. „To, že nebyly veřejné koncerty, neznamená, že jsem nehrál. Hudebníci se musí stále udržovat, stejně třeba jako vrcholoví sportovci.“

Kahánka připravila pandemie o desítky vystoupení po světě. On se snaží ale nevidět pouze negativa. „Minusy u umělců převažovaly. I loni to mělo příměs dobrodružství. Člověk si našel čas na věci, na které si obvykle čas nenajde,“ říká Ivo Kahánek a pokračuje ve výčtu aktivit. „Měl jsem šanci sportovat. Byla sice zavřená fitka, ale snažil jsem se běhat, chodit po horách a jezdit na kole. Na to jsem měl trošku víc času.“ ■