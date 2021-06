Známá česká food blogerka přiznala anorexii. Teď radí lidem, jak správně jíst

Karolína Fourová Super.cz

"Bylo to při studiu na střední škole. Vyrůstala jsem v devadesátých letech, kdy na titulu Bravíčka byla Britney Spears s dokonale vysekaným břichem, a všem přišlo, že to je v pořádku, že takhle to má vypadat. Informace tenkrát nebyly tak dostupné. A dohledat, co má člověk opravdu jíst, bylo těžké. Nebyly články odborníků v médiích," řekla Super.cz Karolína.

Až během studia na vysoké škole si uvědomila, že má problém. "Nejvíc jsem si to uvědomila, když jsem se nebyla schopná naučit na zkoušky. Když člověku chybí cukr, tak si látku nezapamatuje, i když nad knížkami sedí dva týdny v kuse. Mozek cukr potřebuje," vysvětluje.

"Až na výšce jsem došla k tomu, jak má vypadat zdravý jídelníček a že není důležitá váha, ale je to o tom, jak budu soustředěná, jak se mi bude dobře učit, jak budu zdravá do budoucna, jakou budu mít kvalitu zubů a vlasů. To pak člověk rychle vystřízliví," popisuje blogerka svou cestu.

Co by poradila dívkám, které s anorexií také bojují?

"Když si to člověk neuvědomuje, je to nesmírně těžké. Když pak dochází k léčbě, je potřeba nejen nutriční specialista, ale také psychoterapie. Musí na tom spolupracovat více odborníků. Je důležité, aby holky neposlouchaly, co říkají jejich vzory, celebrity. Jaké drží diety, co doporučují. Ne vždy to, co říká celebrita, je správně," zdůrazňuje Karolína.

Karolína je autorkou Jediné knihy o jídle, kterou potřebujete, radí s recepty. Jak se stravuje ona sama? "Nedodržuji to úplně do puntíku. Lidem říkám, že by měli snídat kompletní sacharidy, bílkoviny, ovoce, zaměřit se na zdravé rostlinné tuky. Já si klidně dám občas i zmrzlinu, kterou mám ráda, teď v létě i dvakrát týdně. Ale pak se zase hodně projdu," dodala s úsměvem.