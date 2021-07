Agáta ukázala svůj nový obytný vůz! Tohle auto s postelí, sprchou a nábytkem vyšlo na víc než půl miliónu

Agáta Hanychová představila svůj obytný vůz. Super.cz

"Pořizovala jsem si ho sama, Adam ho měl předělávat, ale dopadlo to, jak to dopadlo. Našla jsem jiného truhláře, skvělého Kubu, který to dostal na starost. Je to tady trošku víc holčičí než klučičí. Přijde mi to naprosto skvělý, užijeme si s dětma prázdniny," řekla Super.cz Agáta. "Každý má obytňák strohý, my se barev nebáli, je to takový sladký," usmívá se.

"Je to takový barbie house. Uvažuju, že si nechám vybourat okno a budu prodávat zmrzku," upřesnila se smíchem k obytnému vozu, do kterého se vejde s partnerem i dětmi.

"Je to dělané pro čtyři až pět lidí. Je tu postel, stůl na jídlo, přibude sprcha. Bude tu dřez a sporák, světýlka. Uvažujeme, že si koupíme ještě malý přenosný záchod, který položíme do sprchy," vysvětlila dál a zároveň prozradila i cenu.

"Celkově i s autem to vyjde tak 600, 700 tisíc. Jen ta truhlařina vyjde na 120 tisíc, zařízení je drahý," dodala Hanychová. ■