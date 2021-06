V 9. měsíci těhotenství prozradila Iveta Vítová pohlaví miminka. Bude to holka, nebo kluk?

Iveta Vítová má už pro miminko i vybrané jméno Super.cz

Moderátorka Iveta Vítová (38) má termín porodu druhého potomka už za 4 týdny a zatím to vypadá, že bude muset rodit císařským řezem. "Bohužel, miminko není otočené a už to upřímně moc nevypadá. Čas už není. Vypadá to, že rodit přirozeně nebudu, což jsem si moc přála. Vypadá to na císaře," řekla Super.cz Iveta.