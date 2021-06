Nejkrásnější česká operní pěvkyně se ověsila šperky za 700 tisíc! Takhle to blond divě slušelo

Kateřina Kněžíková Super.cz

"Opera může být zábavná, je to o přístupu, jak se nastavíte. Je důležité mít například krásné cédéčko. První, co lidi uvidí, je fotka, to je to, co je přitáhne na první pohled," řekla Super.cz Kateřina, která na křest svého CD vynesla šaty Poner a luxusní šperky.

"Šperky jsou v hodnotě 700 tisíc korun, šaty jsou od sourozenců Ponerových. Starají se o mě už šestý rok, jsou mi vždy plně k dispozici a za tu důvěru jim moc děkuju," usmívala se operní pěvkyně spokojeně.

Podle ní je velmi důležité, jak ženy v její oboru vypadají a jak se umí tzv. prodat, i když nemají modelkovské míry. V tom tkví tajemství jejich šarmu.

A šarmantní ženu si pozvala také jako kmotru nové desky, Marii Rottrovou. "Jen když se na ni podíváte, jste v její společnosti, tak všichni blednou závistí. Je neuvěřitelné, co ze sebe vyzařuje, aniž by se o to vůbec snažila," vysekla jí poklonu. ■