Toto je biologický otec Quentina Tarantina: Měl 30 zas*aných let, aby mě našel, nikdy to neudělal

Quentin Tarantino Profimedia.cz

Jméno Tarantino si prý ponechal proto, že to zní cool. „S ním to nemá co dělat,“ uvedl režisér filmů Pulp Fiction, Kill Bill, Hanebný pancharti nebo nejnověji Tenkrát v Hollywoodu. Zároveň ale svěřil, že kdyby si měl vybírat znovu, jako příjmení by zvolil své prostřední jméno a byl by Quentin Jerome.

Biologického otce Tarantino nezná, a nikdy ani nechtěl poznat. „Měl třicet zas*aných let, aby mě našel, ale nikdy to neudělal. Ale až jsem se pak proslavil, najednou se mu to hodilo. Bylo to nehorázné. Otravné. Pokusil se o kontakt, ale neměl jsem zájem,“ vyprávěl slavný režisér.

Ten také zavzpomínal na jediné setkání s otcem. Proběhlo v kavárně. „Objednával jsem si a on tam najednou stál. A říkal: ‚Ahoj, to jsem já‘. Zvedl jsem oči a přesně jsem věděl, kdo to je. A říkám mu: ‚Jo, věděl jsem, že tenhle den jednou přijde‘. A on se zeptal, jestli se může posadit a já jen mávl rukou, aby šel pryč. Jdi, jdi pryč. A on šel. To bylo všechno,“ popisoval.

„Jsem si jist, že je stále naživu. Udělal toho dost na to, aby o něm napsali, až zemře,“ dodal na konto Tonyho.

Tony režisérovu matku Connie opustil ještě před narozením Quentina, syna porodila v 16 letech. Později se vdala za hudebníka Curtise Zastoupila. ■