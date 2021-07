Sharon Stone (63) zavzpomínala na ikonickou scénu v Základním instinktu sexy snímkem

Sharon Stone Profimedia.cz

Oscarová Sharon Stone (63) připomněla fanouškům ikonickou scénu ze Základního instinktu, kdy dávala v minišatech a bez kalhotek nohu přes nohu. 29 let od uvedení filmu se sledujícím na sociálních sítích předvedla v neméně sexy outfitu, triku se svou animovanou podobiznou, pod nímž jako by ani nic neměla.

„Byla jsem tam, udělala to a mám tričko,“ popsala fotografii s cigaretou v ruce.

Za roli krásné vražedkyně dostala Sharon údajně zaplaceno zhruba „pouhých“ 11 miliónů korun. S poměrně explicitními erotickými scénami prý neměla problém, co ji ale děsilo, byly scény násilnické. Scéna s bodákem na led ji natolik traumatizovala, že tvůrci museli mít na place k dispozici zdravotníky s kyslíkem.

Ačkoliv si s kolegou Michaelem Douglasem (76) příliš nesedla, usoudila, že to nebude na škodu a alespoň vzájemné antipatie lépe promítnou do svých postav. A to se jim i podařilo.

Legendární roli si zopakovala v pokračování filmu v roce 2006, to se však zdaleka nesetkalo s takovým úspěchem. ■