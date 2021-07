Hanbatá sestra Kate Moss odhodila všechny zábrany a vyfotila se nahoře bez

Lottie Moss Profimedia.cz

Vzhledem k tomu, že Instagram by ji za obnažené bradavky zablokoval, masku, kterou v postu propagovala, si namazala přímo na ně, a to do tvaru srdíček. Hanbatá fotka si vysloužila tisíce lajků a pochvalných komentářů na krásná prsa.

"Buďte na svá prsa hodné, také potřebují péči," napsala k fotce modelka.

Lottie se v poslední době místo klasického modelingu více věnuje právě nahotě. Založila si účet na sociální síti Only Fans, kde vydělává na obnažených fotkách a videích. Na veřejně přístupné sociální sítě zatím stále přidává lehce zahalené fotky, i když její bikiny se stále zmenšují, jak se můžete přesvědčit v galerii.

Svou starší sestru Kate Moss, která toho za svou kariéru také dost ukázala, už tak v obnažování rozhodně předčila. ■