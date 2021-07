Luxus s racky za okny: Kvůli roli ruské špionky byla Aňa Geislerová opakovaně zavřená v hotelové karanténě

Aňa Geislerová si zahrála v dobovém filmu v Anglii. Super.cz

„Bylo to organizačně náročné, ale jinak to bylo moc krásné,“ svěřila se nám během charitativní večeře Be Charity herečka, která si na povinnou separaci v hotelovém pokoji nestěžovala, prý si ji užila.

„Byl to pro mě naprostý časový luxus zažít dvakrát povinnou pětidenní karanténu na hotelovém pokoji. Dělali mi společnost jen racci za oknem. Bála jsem se, že v té izolaci nestihnu všechno, co jsem si naplánovala. Chtěla jsem si číst, poslouchat, psát, učit se texty. Byl to pro mě krásný čas,“ říká herečka.

V šestidílné minisérii The Knife Thrower se Geislerová zhostila role ruské špionky.

„Hraju doktorku fyziky Polinu Lavotchkin - kdo by to do mě řekl... Jedná se o natažený remake filmu Agent Palmer: Případ Ipcress, což je film s Michaelem Cainem z dob studené války. Britové jsou dobří, Rusové špatní. Takhle to teď navazuje,“ říká herečka, která si díky natáčení udělala nové přátele mezi kolegy ze zahraničí.

„Seznámila jsem se se spoustou roztomilých lidí z Británie. Takhle krásná práce pro mě byla za odměnu,“ říká Aňa Geislerová. ■