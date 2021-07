V životě jsou důležitější věci než mít mezeru mezi stehny, prohlašuje expertka na boj s váhou

Vicky Pattison Profimedia.cz

V jednom ze svých příspěvků na sociální síti, kde ji mimochodem sleduje téměř 5 miliónů lidí, se pustila do účastníků další oblíbené britské reality show Love Island. Nelíbí se jí totiž, že jsou lidem předkládány jen dokonalé postavy bez dostatečné diverzity, které vzbuzují ve sledujících pocit, že oni sami nestojí za řeč.

„Než začne reality show plná plochých bříšek a dokonalých figur, které nás nutí si vyčítat objednávky jídla domů a slibovat si, že s dietou začínáme hned zítra, tady je moje malá připomínka: Všechna těla jsou krásná! Nenechte se odradit, pokud vaše tělo nevypadá jako nových ostrovanů (účastníci reality show Love Island tráví čas na tropickém ostrově, pozn. red),“ napsala ostře Vicky.

Sama si se svým tělem užila až až. V době natáčení Geordie Shore se dostala na svou nejvyšší váhu, ale zároveň se pak hubnutím dostala i na nejnižší. Dnes je spokojená se svou normální postavou, která je ve středu mezi oběma extrémy.

„Roky jsem se snažila své tělo nutit do něčeho, co mu nebylo přirozené, což ze mě v jednom období udělalo nešťastnou a úzkostnou osobu, která se motala v cyklu špatného stravování. Vlastní nejistoty byly navíc umocňovány tím, že jsem na očích veřejnosti a tlak tolika zvědavých a zírajících očí ve mně zanechal pocit, že bych měla své přirozeně tvarované tělo nesnášet,“ postěžovala si Pattison.

„Ale dnes je mi už 33 let a vím, že v životě jsou důležitější věci než mít velikost 34 a mezeru mezi stehny. Například zajít si na drink a zasmát se s přáteli, nebo mazlení s přítelem u televize a k tomu pojídat pizzu. Život je o užívání si a já nechci prošvihnout tyhle drobnosti, které miluji, jen proto, abych se honila za nějakým nerealistickým a neudržitelným estetickým vzorem,“ dodala Vicky, která věří, že je krásný každý bez ohledu na tvar nebo velikost své postavy.

„To, co nás dělá krásným, je naše laskavost, smysl pro humor, charisma, statečnost, ale rozhodně ne to, jak vypadáme v bikinách,“ uzavřela svůj post, ke kterému dodala množství fotek své postavy v někdy nepříliš lichotivých úhlech. Brunetka je ovšem nyní tak spojená sama se sebou, že jí nevadí ukázat i to, co před časem pořídili paparazzi a z čehož jí jeden čas do smíchu nebylo. ■