Na pláži poskakuje jen v kalhotkách a krátkém tričku: Slavná zpěvačka prožívá šťastné období

Jessie J Profimedia.cz

Autorka hitů jako Flashlight či Price Tag je podle nejnovějších snímků na profilu na sociální síti opravdu šťastná. Už několik měsíců je po jejím boku mladší partner Max Pham, který nedávno oslavil 30. narozeniny.

Zpěvačka byla ještě v loňském roce ve vztahu s hollywoodským krasavcem Channingem Tatumem. I když se k sobě po prvním rozchodu vrátili a přečkali spolu dobu lockdownů, nakonec jejich vztah skončil. O tom, že znovu randí a kdo se stal jejím novým partnerem, informovala skrze Instagram společnou fotkou s tanečníkem Maxem.

K novým snímkům z pláže, které si můžete prohlédnout níže v galerii, napsala jen: „Pokud mě uvidíš šťastnou, nech mě na pokoji. Já si to zasloužím.“

Zpěvačka před časem uvedla, že by se jednou ráda stala matkou, i když jí před lety doktoři sdělili, že to nebude možné. „Nemohu se dočkat, až budu matkou, a ne, nejsem těhotná. Jen se těším, až budu mít jednou děti, to je vše,“ napsala v jednom příspěvku a třeba už konečně našla partnera, se kterým to vyjde. Nedávno do světa vypustila nový singl s názvem I Want Love. ■