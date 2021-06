Bikiny obléká televizní hvězda (50) jen na fotku. Na dovolené se opaluje i servíruje obědy nahá

Amanda Holden Profimedia.cz

„Nikdy nenosím na dovolené bikiny, ale nešla bych se veřejně ukázat mezi nudisty. V tom vidím velký rozdíl. Klidně naservíruji nedělní oběd nahá, ale nikdy bych své intimní partie neukazovala na veřejnosti. V soukromé vile ale určitě ano,“ pronesla v Life´s A Beach podcastu.

Vzhledem k tomu, že byl celý rozhovor o dovolených, padla i otázka na to, na co si Amanda kdy při cestování stěžovala. „Mám problém, když není na pokoji kávovar, protože si chci dávat horkou kávu. Zároveň nesnáším, když mi toasty balí do ubrousku, to jsou pak navlhlé,“ uvedla Amanda a ve výčtu pokračovala: „Nejsem typická Britka, protože já se nebojím si stěžovat a vždy to udělám. Například na hrozné výhledy z okna, když si připlácíte za lepší, za malý prostor pro děti anebo když bych byla ubytovaná někde, kde je cítit kouř. Nesnáším cigaretový kouř a cítím ho na kilometry daleko.“

Na to, že má právo si stěžovat, je naučená od své maminky, která vedla malý hotel. „Když jste příjemní, nezáleží na tom, kdo jste, vždy máte právo na lepší servis, když se zeptáte mile. Nikdy jsem nebyla hrubá. Můj manžel se mi vždy schovává za zády a jen mi dává úkoly, abych vyměnila pokoj nebo stůl v restauraci, když není spokojený,“ uvedla Amanda, která na loňské dovolené v Portugalsku utratila v přepočtu 74 tisíc korun za testy na covid, aby se vyhnula čekání ve frontě na ty, které byly zadarmo. ■