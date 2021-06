Justin Bieber konfrontoval fanoušky, kteří na něj čekali před domem a chtěli obejmout

Justin Bieber je v centru pozornosti, kamkoli se hne. Profimedia.cz

Fanoušci všude, kam se hnou, lidé čekající před domem. To je každodenní chleba globálních hvězd, k nimž beze sporu patří i popový zpěvák Justin Bieber (27). I na něj lidé pravidelně čekají před jeho bytem v New Yorku. Před pár dny se jim snažil promluvit do duše a konfrontovat je se svým pohledem na věc, jak ukazuje nové video pořízené jednou z čekajících dívek.

Zobrazuje zpěváka blížícího se i s bodyguardem ke vstupu do budovy, lidé na něj volali, zda ho mohou obejmout. Bieber se u hloučku zastavil, že je mu nepříjemné, když mu lidé stepují před domem.

„Slyším vás,“ začne směrem k fanouškům, kteří se dožadují pozornosti. Poté jim vysvětlí, že by velmi ocenil, kdyby měl alespoň doma soukromí. „Tohle je můj domov, víte, co tím myslím? Tady žiju. A neocením, že jste tady. Můžete být opravdu kdekoli, ale tady ne, tady, kde...rozumíte, když se večer vrátím domů, chci relaxovat. Tohle je přesně to moje místo. A velmi bych ocenil, kdybyste mě nechali to dělat,“ promlouval k fanouškům. Velmi slušně, v klidu.

Ačkoli lidé přikyvovali, jen co skočil, jeden z nich znovu zopakoval: A můžu tě obejmout? Tady, zdá se, zpěvákova prosba, opravdu nepadla na úrodnou půdu. Na sociálních sítích už má video miliony zhlédnutí, od fanoušků se Bieberovi dostává podpory a pochopení.

Není to poprvé, co se Bieber takto vyjádřil. V říjnu 2020 promluvil k fanouškům na Instagramu. Uvedl, že je nevhodné a neuctivé postávat před jeho domem a „civět“ a fotit si ho, když se vrací. „Není to hotel, je to můj domov,“ vysvětloval zpěvák. ■