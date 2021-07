Oblečení do lednice a spát nahý. Herečka Sandra Pogodová se podělila o tipy, jak přežít tropické teploty

Sandra Pogodová Super.cz

„Dávejte si věci do lednice, oblečení do lednice, prostěradlo, kterým se přikrýváte, dát taky do lednice. Já spím nahá. A kdo máte velkou lednici, tak si tam vlezte, já ji mám malou, já se tam nevejdu,“ říká s humorem sobě vlastním herečka, zpěvačka a spisovatelka.

Humor, dobrá nálada a energie ji neopouští ani při vysokých teplotách. S kolegyní a bývalou rosničkou Michaelou Dolinovou (57) zazpívala na rozpáleném Jungmannově náměstí v Praze, kde se konal již 4. ročník benefiční události Busking pro Slunce. Herečka Nikol Kouklová (31) akci pořádá na podporu pouličního umění a Nadace Slunce. V Čechách je takzvaný busking téměř zakázán, bez povolení si zkrátka nikdo nezahraje. Organizace podobné akce obnáší několik týdnů papírování.

Sandra Pogodová bude mít léto hlavně pracovní. Kromě toho že hraje, zpívá, píše a také ráda maluje, bude mít svůj vlastní program v rozhlasu. „Zrovna jsme vykoply Polední sirény s Lindou Finkovou a Jitkou Asterovou, je to čerstvá novinka. Takže léto bude ve znamení vysílání. A pak si budu dělat výlety autíčkem po Čechách a Moravě,“ svěřila nám.

Do zahraničí se v současné době nechystá. „Pokud ano, tak to bude nárazovka, třeba, že vyjedu na víkend do Itálie,“ dodává. ■