V roce 2007 bodovala v soutěži krásy, dnes je pro ni modeling jen hobby: Do kalhotek se ale nebojí

Eva Čerešňáková Foto: Petr Jandera

V roce 2007 bodovala v soutěži krásy a bez povšimnutí by nezůstala ani dnes. Eva Čerešňáková (34) se modelingu věnuje už jen jako hobby, o to víc ji to před objektivem baví. Někdejší I. vicemiss České republiky se může stále chlubit dokonalýma nohama.

Kdo by si ale myslel, že sexy postavu má tahle kráska zadarmo, mýlil by se. „Bohužel nepatřím k té hrstce vyvolených, co by mohli jíst vše a nepřibrali ani gram, takže postavu jsem nikdy neměla zadarmo a vždy se musela udržovat. Během, cvičením, chůzí, tenisem,“ svěřila se Super.cz Eva, která vypadá fantasticky.

I ona ale bojovala po dlouhých měsících doma s pár kily navíc. „Přiznám, že v zimě, když bylo všechno zavřené a venku mrzlo, možnosti sportování byly minimální a několik kilo jsem nabrala. Tři čtyři určitě. Spokojená jsem nebyla, takže jsem s jarním počasím začala opět běhat a pracně kila shazovat. V létě je pak udržování váhy při mém sportovním životním stylu daleko snazší,“ dodala Eva, která nafotila sérii snímků s fotografem Petrem Janderou.

Málokdo by hádal, že v červenci oslaví své 35. narozeniny. Plánuje charitativní party se svým Nadačním fondem 4U2, kde chce vybrat finance na stavbu základní školy v Bangladéši. „Pevně věřím, že se zbývající část financí na stavbu podaří díky štědrosti sponzorů získat. Bude to pro mě moc krásný dárek, když se skrze dokončení školy v Sainamari postupně podaří pozitivně ovlivnit životy stovek dětí v jednom z nejchudších států,“ dodala modelka. ■