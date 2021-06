Prezidentova dcera fotila svůj první kalendář: Kateřina Zemanová promluvila o lásce, charitě i očkování

Kateřina Zemanová Super.cz

"Pro kalendář jsem fotila poprvé, ale bylo to strašně příjemné a užila jsem si to," ujistila nás Kateřina, která fotila snímek evokující alchymistickou laboratoř a vypadalo to i trochu nebezpečně. "Měli jsme i ochranné pomůcky, takže se nemohlo nic stát," neměla obavy Zemanová.

Ta v rámci činnosti nadace ještě do nedávna objížděla nejrůznější zdravotnická zařízení s materiální pomocí. "Navštívili jsme i Klokánky, s nimiž nadace také spolupracuje. A už jsme byli i na jižní Moravě, vrátili jsme se z Hrušek a Hodonína, kam jsme naváželi pomoc, hlavně stavební materiál, kolečka a pily," vyprávěla. Sama přiložila ruku k dílu i fyzicky. Jak, to se dozvíte v našem videu.

Pokud jde o její soukromý život, velké změny se od našeho posledního setkání nestaly. Do Anglie, kde studovala, se kvůli tamní zhoršující se epidemiologické situaci zatím vracet nechystá. A neobjevil se ani žádný nový muž. "Někoho si určitě vyberu," ujistila Super.cz. A tak snad jedinou novinkou je, že tenhle týden půjde na první dávku očkování proti covidu. ■